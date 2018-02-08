السلطات الإثيوبية تصدر عفوا عاما عن 746 سجينا

أعلنت النيابة العامة في إثيوبيا أن السلطات ستطلق سراح 746 سجينا كانت أودعتهم السجن في إطار قضية تتعلق بمؤامرة لارتكاب أعمال إرهابية بينهم صحفي وقيادي بالمعارضة.

ويأتي القرار بعد جملة إصلاحات أعلنتها الحكومة في محاولة لخفض حدة التوتر في البلاد التي تشهد اضطرابات منذ 2015.

وقد أفرجت السلطات منذ يناير/كانون الثاني عن نحو 6 آلاف سجين، تم اعتقال معظمهم للاشتباه بتورطهم في احتجاجات حاشدة ضد الحكومة اندلعت قبل 3 أعوام في منطقتي أوروميا وأمهرة وأسفرت عن مصرع المئات.

ونشر مكتب النائب العام اليوم لائحة تضم 746 سجينا تم العفو عنهم، بينهم الصحفي اسكندر نيجا والسياسي المعارض أندوالم أراج.

المصدر: "رويترز"

ألكسندر توميلين