بريطانيا: لا نريد انهيار صفقة الاتفاق النووي الإيراني

أكدت بريطانيا أنها لا تريد انهيار الصفقة حول برنامج إيران النووي، وتعمل مع الشركاء الأوروبيين على معالجة المسائل التي تثير قلقا لدى الولايات المتحدة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، خلال مؤتمر "يورومني" حول إيران، الذي عقد في باريس اليوم الخميس: "نحن وشركاؤنا الأوروبيون واضحون تماما، نريد نجاح الصفقة" حول النووي الإيراني.

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وتابع قائلا: "نحن لا نريد انهيار خطة الأعمال المشتركة الشاملة ونعمل مع شركائنا الأوروبيين لتقليل المخاوف التي قد تكون لدى الولايات المتحدة، من أجل ضمان استمرار الاتفاق".

يذكر، أن مؤتمر "يورومني" حول إيران يعقد في العاصمة الفرنسية بمشاركة رجال الأعمال والسياسيين من دول أوروبية وإيران لمناقشة العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية بين أوروبا وطهران في ضوء رفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وبحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف