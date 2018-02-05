طهران: لم نتلق أي خطاب رسمي عن فريق العمل حول الاتفاق النووي

نفت طهران تلقيها أي معلومات رسمية حول إنشاء مجموعة عمل أوروبية أمريكية بشأن إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن إنشاء مجموعة عمل أمريكية – أوروبية حول الاتفاق النووي "هو أشبه بالأحلام التي لا يمكن تحقيقها".

وأضاف: "لا نملك معطيات عن هذه المجموعة ولم يصلنا أي تصريح رسمي من جانب الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن في وقت سابق أثناء زيارته إلى لندن عن تشكيل فريق عمل أمريكي - أوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بغية بحث كيفية تعديل العيوب في الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين