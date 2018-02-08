تركيا تمدد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن

قرر البرلمان التركي تمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية، وبحر العرب، والمناطق المجاورة، لمدة عام إضافي، اعتبارا من 10 فبراير/شباط الجاري.

وأقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، أمس الأربعاء، مذكرة تقدمت بها الحكومة بشأن التمديد، جاء فيها أن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف إلى سلامة السفن التي ترفع العلم التركي، والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

ولفتت المذكرة إلى أن العناصر تقوم بالمشاركة الفاعلة في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا