مادورو سيشارك في قمة الأمريكتين في بيرو

أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي أراييزا، أن الرئيس نيكولاس مادورو سيشارك في قمة الأمريكتين، التي تجمع قادة القارتين يومي الـ 13 والـ14 أبريل/ نيسان المقبل في ليما عاصمة بيرو .

وكتب الوزير الفنزويلي في تغريدة على تويتر: "مادورو سيشارك بشكل محدد (في القمة) للدفاع عن سيادة أمريكا اللاتينية وللقاء شعب بيرو المناضل".

وجاءت دعوة رئيس بيرو بيدرو بابلو لنظيره الفنزويلي للمشاركة في القمة، في وقت تدهورت فيه العلاقات بين البلدين بطرد بعثتيهما الدبلوماسيتين في العام الماضي.

وقد يشارك مادورو في القمة جنبا إلى جنب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصفه بـ "ديكتاتور فنزويلا"، وفرض الولايات المتحدة على مادورو ومسؤولين فنزويليين عقوبات اقتصادية.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر