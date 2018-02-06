إقالة 7 ضباط أفغان عقب الهجوم على قاعدة في كابل

أقيل 7 ضباط أفغان بينهم اثنان برتبة لواء بعد الهجوم الذي استهدف قاعدتهم في حرم الأكاديمية العسكرية في كابل، في أول تدابير عقابية تتخذ بعد موجة من التفجيرات الدامية.

وكتب الرئيس أشرف غني على "تويتر": "سبعة ضباط برتب عالية بينهم اثنان برتبة لواء برهنوا على إهمال.. أقيل السبعة وسيفتح تحقيق إضافي بشأنهم".

Team findings reveal that 7 high ranking officers including two generals committed professional negligence. All seven are sacked and referred for further investigations. The process of REWARD and PUNISHMENT to continue! #Afghanistan — Ashraf Ghani (@ashrafghani) ٦ فبراير، ٢٠١٨

وتخضع الحكومة الأفغانية لضغوط بعد وقوع 4 اعتداءات خلال 10 أيام استهدف 3 منها العاصمة كابل، ما أسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيلا و250 جريحا.

وفي السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات الأفغانية ضبط شاحنة تنقل طنين من المعدات المختلفة التي يمكن استخدامها لصنع قنابل، وأوضح المسؤولون أن الشاحنة كانت على طريق مؤدية إلى قاعدة "بغرام" الأمريكية على مسافة 50 كلم شمال كابل.

وهاجم عناصر من طالبان فندق "إنتركونتيننتال كابل" في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى لوقوع أكثر من عشرين قتيلا بينهم 15 أجنبيا على الأقل، بحسب حصيلة رسمية.

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وبعد ذلك بأسبوع من حادثة الفندق، فجر مسلحون سيارة إسعاف مفخخة وسط العاصمة وأسفر التفجير عن أكثر من 100 قتيل و235 جريحا، في شارع يؤوي الكثير من المؤسسات والسفارات ويحظى بحماية أمنية مشددة.

من جهة أخرى نفذ تنظيم "داعش" اعتداءين، أحدهما على منظمة "سيف ذا تشيلدرن" في جلال أباد يوم الـ 24 من يناير/كانون الثاني، أوقع ستة قتلى، والآخر استهدف الأكاديمية العسكرية في كابل في الـ29 من الشهر ذاته، وأوقع 11 قتيلا.

المصدر: أ ف ب