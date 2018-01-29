داعش يشنّ هجوما عنيفا على أكاديمية عسكرية في كابل

هاجم تنظيم داعش الإرهابي فجر اليوم الاثنين، الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابل، حيث دارت اشتباكات عنيفة، وسمع دوي انفجارات قوية داخل الأكاديمية المستهدفة.

ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية، عن السلطات الأفغانية قولها صباح الاثنين، إن مجموعة مجهولة هاجمت جامعة الدفاع الوطني التي سميت باسم المارشال فهيم.

وبعد أقل من ساعة أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي.

ووفقا لمراسل القناة التلفزيونية، قامت قوات الأمن بإغلاق الطرق المؤدية إلى المؤسسة التعليمية العسكرية.

وذكرت وكالة "باجوك" نقلا عن وزارة الدفاع، أن اثنين من الجنود الأفغان قتلوا، وجرح عشرة آخرون في الهجوم على الأكاديمية العسكرية في كابل.

وذكرت الوكالة أن المهاجمين كانوا خمسة. وخلال تبادل اطلاق النار مع الجيش، تم القضاء على ثلاثة منهم، والتمكن من اعتقال أحدهم، فيما استمر المسلح الخامس يهاجم بمفرده, حسب الوكالة الأفغانية.

وأكد شهود عيان سماع دوي ما لا يقل عن 8 انفجارات، بدأت منذ الرابعة فجرا واستمرت حتى الصباح. فضلا عن اشتباكات نارية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط وداخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية في العاصمة الأفغانية كابل، صباح اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي أن الجنود المرابطين عند الحاجز الأول صدوا الهجوم ووزارة الدفاع ستعلن التفاصيل لاحقا.

في سياق متصل، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني، أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال الأسبوع الجاري، 195 متهما بقضايا إرهابية بينهم 9 أشخاص اعتقلوا في إطار التحقيقات حول هجومين استهدف أحدهما فندق انتركونتيننتال قبل أيام، والثاني وقع بتفجير سيارة إسعاف مفخخة في العاصمة كابل السبت راح ضحيته أكثر من مئة قتيل، واتهم باكستان بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من هجمات.

المصدر: وكالات روسية

سعيد طانيوس