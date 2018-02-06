تجربة ناجحة لصاروخ هندي قادر على حمل رأس نووية

نفذت القوات الاستراتيجية الهندية بنجاح في مقاطعة أوديشا شرقي البلاد اليوم تجربة إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى من طراز "أغني-آي" قادر على حمل رأس نووية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الإطلاق تم صباح اليوم بالتوقيت المحلي من جزيرة عبد الكلام قبالة ساحل ولاية أوريسا، معيدة إلى الأذهان أن التجربة الأخيرة من هذا النوع كانت قد أجريت في نوفمبر 2016.

الصاروخ المذكور من تصميم وإنتاج مؤسسة DRDO الهندية للبحوث الدفاعية واختبر لأول مرة في بداية عام 2002 ومعتمد في الخدمة لدى الجيش الهندي بنسخة أخرى.

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ويزن الصاروخ 12 طنا ويصل مداه إلى 700 كلم ويمكنه حمل رأس عادي أو نووي بوزن طن تقريبا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين