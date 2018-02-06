الرئيس الأسد يهنئ كيم جونغ أون

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجيش والتي تصادف الثامن من الحالي بحسبما أفادت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الأسد تمنى في برقية أرسلها لكيم والشعب الكوري دوام النجاح ومزيدا من التقدم مؤكدا الحرص على الجهود التي تقود إلى مواصلة العلاقات المتينة بين الشعبين.

ودافعت كوريا الشمالية عن حقها باقامة عرض عسكري في مناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جيشها في 8 شباط/فبراير، قبل يوم من افتتاح الأولمبياد في كوريا الجنوبية.

وفيما أقيم العرض السنوي بتاريخ 25 نيسان/ابريل على مدى أعوام، إلا أن الحكومة أعلنت الشهر الماضي أنه سيقام بدءا من هذه السنة في الثامن من شباط/فبراير.

المصدر: kcna