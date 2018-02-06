رئيس جزر المالديف السابق يناشد الهند حل أزمة بلاده

دعا الرئيس السابق لجمهورية جزر المالديف محمد نشيد، السلطات الهندية اليوم للتوسط بهدف إطلاق سراح المعتقلين في الجزر بعد فرض حالة الطوارئ هناك.

وطلب نشيد، المقيم حاليا في سريلانكا، من الهند التدخل للإفراج عن قضاة المحكمة العليا في بلاده الذين تحتجزهم حكومة الرئيس الحالي يمين.

كما حث نشيد السلطات الأمريكية، على وقف كل المعاملات المالية مع الحكومة الحالية جزر المالديف الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال محمد نشيد في تغريدة نشرها على تويتر، إنه يطلب من الهند نيابة عن شعب المالديف التواجد الفعلي وممارسة الضغط لإطلاق سراح القضاة والمحتجزين السياسيين.

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المصدر: رويترز

ادوارد سافين