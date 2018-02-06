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تايوان.. سقوط مروحية عسكرية في البحر

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تايوان.. سقوط مروحية عسكرية في البحر
Reuters Handout
صورة أرشيفية
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سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية تايوانية من طراز "UH-60M بلاك هوك"، في البحر بالقرب من جزيرة "لانيو" التايوانية، أثناء عودتها من مهمة طبية.

وأوضح موقع "Sina" الإعلامي الصيني، أن المروحية انطلقت مساء أمس، من مدينة "تايتونج" إلى جزيرة "لانيو" لتقديم المساعدة الطبية والإخلاء الطبي.

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وأشار الموقع إلى أن المروحية اختفت من الرادار في تمام الساعة 00:38 بالتوقيت المحلي مساء (19:38 بتوقيت غرينتش)، وكانت تقل طيارين ومهندس، بالإضافة إلى طبيب ومريض وأحد أفراد عائلته.

وفي وقت لاحق تم التأكيد أنه بعد وقت قصير من إقلاعها، سقطت المروحية في الماء.

وأطلقت السلطات التايوانية اليوم الثلاثاء، عملية بحث عن المفقودين. 

المصدر: تاس

أحمد باديان

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