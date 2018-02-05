تركيا: علاقاتنا مع هولندا قائمة حتى بعد استدعاء سفيرها

شدد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ على أن العلاقات الدبلوماسية ما زالت قائمة بين تركيا وهولندا، بعدما أعلنت أمستردام رسميا سحب سفيرها لدى أنقرة بسبب خلاف نشب عام 2017.

وقال بوزداغ للصحفيين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي: "هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وهولندا.. يوجد قائمون بالأعمال يديرون العلاقات بين البلدين".

وعبر المتحدث باسم الحكومة التركية عن أمله في تسوية القضية قريبا.

وكانت وزارة الخارجية الهولندية، أعلنت في وقت سابق الاثنين، عن تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية.

وبدأ الخلاف بين الحكومتين بسبب قرار هولندا منع مسؤولين أتراك من القيام بحملات لحث مواطنيهم الذين يعيشون هناك على تأييد تعديلات دستورية في استفتاء تركي في أبريل/نيسان، إذ تزامنت مع الحملة الانتخابية في المملكة ذاتها.

المصدر: رويترز