صحفي من ميانمار يتسلم جائزة "كايت ويب" للإعلام

تسلم الصحفي مرات كياو ثو من ميانمار في رانغون جائزة "كايت ويب 2017" التي تمنحها وكالة فرانس برس، تكريما لتغطيته المهنية للنزاعات العرقية في ماينمار.

وقال المدير الإقليمي لوكالة "فرانس برس" في آسيا والمحيط الهادئ فيليب ماسونيه، أثناء حفل تسليم الجائزة إن "اسم مرات لمع بعد سلسلة مقالات عن النزاعات الإثنية والدينية في ولايتي شان وراخين".

ونشرت مقالات مرات كياو ثو (27 عاما) في أسبوعية "فرونتير" المحلية الناطقة بالإنجليزية والمعروفة بنوعية تغطيتها رغم ظروف العمل الصعبة للصحفيين في ميانمار.

وأسهم تصاعد العنف في ولاية راخين منذ أشهر في تعقيد الأمور، مع فرار قرابة 700 ألف من الروهينغا المسلمين من تلك المنطقة إلى بنغلادش المجاورة منذ آب/أغسطس الماضي.

ويتهم اللاجئون الجيش بارتكاب أعمال عنف خارج إطار القانون (اغتصاب، تعذيب، قتل) توازي التطهير العرقي.

وقال مرات كياو ثو، عقب تسلمه الجائرة: "اليوم يقبع أصدقاؤنا في السجون لأنهم قاموا بعملهم فحسب. هذه الجائزة لكم أصدقائي".

وتمنح جائزة كايت ويب باسم مراسلة وكالة "فرانس برس"، التي غطت حرب فيتنام وتوفيت عام 2007، تكريما لشجاعة صحفيين محليين في آسيا، وتبلغ قيمتها 3 آلاف يورو.

ومنحت الجائزة عام 2016 للتلفزيون الأفغاني المستقل "تولو"، الذي قتل 7 من موظفيه في هجوم شنته طالبان في يناير/كانون الثاني عام 2016.

المصدر: أ ف ب