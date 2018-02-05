واشنطن تؤكد أنها ستنفذ معاهدة ستارت

أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل تنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) الموقعة مع روسيا في عام 2010.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن بلادها "تأمل باستمرار العمل في هذه المعاهدة مع روسيا. وستتبادل واشنطن مع موسكو البيانات حول ترساناتهما النووية الاستراتيجية خلال الشهر القادم".

وأشارت إلى أنه تم القيام بذلك مرتين كل عام، خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت ممثلة الخارجية الأمريكية، بأن العقيدة النووية الجديدة التي نشرت مؤخرا، تنص على أن "مراقبة التسلح يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بها وستواصل التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت-3" وكذلك العمل مع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا لتهيئة الظروف المناسبة للتخلص من الأسلحة النووية في كل أنحاء العالم".

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وأضافت أن "معاهدة ستارت الجديدة لا تزال تشكل عنصرا أساسيا لدعم الجهود العالمية في مجال عدم الانتشار والاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين







