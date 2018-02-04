تحالف أمريكي أرجنتيني ضد "حزب الله"

أعلنت الولايات المتحدة والأرجنتين أنهما ستعملان معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل "حزب الله" اللبناني في أمريكا اللاتينية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري في بوينس آيرس: "بالنسبة إلى حزب الله فقد ناقشنا كيفية ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل في الاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال، لأننا نرى أنها مرتبطة بمنظمات تمويل الإرهاب".

وأضاف: "ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله في هذا النصف من الكرة الأرضية، والذي من الواضح أنه يجمع الأموال لدعم نشاطاته الإرهابية، لذا فإنه أمر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه".

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من جهته، أكد الوزير الأرجنتيني على أن أمريكا الجنوبية باتت "منطقة سلام"، وأن على الجماعات الخارجية أن لا تعرضها للخطر.

وقال فوري: "كما قال الوزير تيلرسون علينا أن نكثف كل تبادل ممكن، ليس فقط من خلال الحوارات، بل من خلال المعلومات حول نشاطات هذه الجماعات التي تستغل الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها، وهو ما لا توافق عليه الأرجنتين بالتأكيد".

ويعتقد خبراء أمريكيون أن "حزب الله" بنى شبكة تمويل في أمريكا اللاتينية تستفيد من تهريب المخدرات لتمويل نشاطاته السياسية والعسكرية.

المصدر: أ ف ب