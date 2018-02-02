واشنطن تفرض عقوبات ضد ستة أشخاص وسبع كيانات تقول إنهم على صلة بـ "حزب الله"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد ستة أشخاص وسبع كيانات تقول إنهم على صلة بـ "حزب الله" اللبناني.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الأشخاص الستة الذين شملتهم العقوبات هم خمسة لبنانيين وعراقيا، معظمهم مرتبطين بأعمال الهندسة والمقاولات.

وأضاف البيان أن الكيانات السبع عبارة عن شركات مقراتها في لبنان وسيراليون وليبريا وغانا.

المصدر: رويترز

علي جعفر