أردوغان: مصرون على "الانضمام" إلى الاتحاد الأوروبي

أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رافضا اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقامة "شراكة" بين الجانبين، كبديل عن الدخول إلى الاتحاد.

وقال أردوغان في مقابلة نشرتها الصحيفة الإيطالية "لا ستامبا": إن "على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالوعود التي قطعها لتركيا".

وأضاف الرئيس التركي: "الاتحاد الأوروبي يعرقل المفاوضات ويلمح إلى أننا مسؤولون عن عدم التقدم في المفاوضات.. هذا ظالم.. وينطبق هذا الأمر أيضا على اقتراح بعض دول الاتحاد لنا بخيارات أخرى غير الانضمام".

وشدد أردوغان، على رغبة أنقرة "في انضمام كامل إلى أوروبا.. أي خيارات أخرى لن ترضينا".

وذكّر الرئيس التركي بالدور الرئيسي لبلاده في قضية الهجرة، وقال: "نحن معنيون بوقف المهاجرين الذين يتجهون من الشرق إلى أوروبا، وضمان الاستقرار والأمن هناك".. "نبذل جهودا كبيرة في مكافحة المنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش".

واقترح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، على نظيره التركي أثناء استقباله في باريس شراكة مع الاتحاد الأوروبي بدل الانضمام.

المصدر: أ ف ب