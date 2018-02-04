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إيران تطلق 3 أقمار اصطناعية قريبا

الفضاء

إيران تطلق 3 أقمار اصطناعية قريبا
Iranian Defense Ministry / AFP
(أرشيف)
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قال وزير الاتصالات والتقنية المعلوماتية الإيراني محمد جواد آذري جهرمي اليوم الأحد، إن 3 أقمار اصطناعية معدة محليا سيتم إطلاقها قريبا.

وفي تصريح أدلى به في مراسم اليوم الوطني للتقنية الفضائية، أعلن آذري جهرمي، ، أن ثلاثة أقمار اصطناعية صنعت في جامعات البلاد تجتاز مراحلها النهائية من وضع التصاميم والتصنيع وأدرجت على قائمة الإطلاق.

وأوضح الوزير أن أحد الأقمار صنعته جامعة شريف التكنولوجية وأنه يجري الاستعداد حاليا لإطلاقه باستخدام صاروخ حامل مصنع محليا، لافتا إلى أن القمرين الاصطناعيين الآخرين للاستشعار عن بعد، باتا في المراحل النهائية للتحضير لعملية الإطلاق.

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وذكر آذري جهرمي، أنه ربما لا يمكن تصور استخدام هذه الأقمار الاصطناعية على المدى البعيد، إلا أنها ستطلق إلى الفضاء بهدف مواصلة الأبحاث والدراسات.

المصدر: وكالة فارس

متري سعيد

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