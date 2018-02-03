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مقتل 11 جنديا باكستانيا بتفجير انتحاري شمالي البلاد

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مقتل 11 جنديا باكستانيا بتفجير انتحاري شمالي البلاد
Reuters Fayaz Aziz
(صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.

وقالت قناة " tv geo" الباكستانية، إن انتحاريا فجر نفسه في المنطقة الرياضية التابعة لقاعدة عسكرية. ونقلت القناة عن مسؤول أمني قوله إن التفجير وقع أثناء مباراة لكرة الطائرة حضرها مدنيون.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تبنت حركة "طالبان باكستان الهجوم.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهيد خاقان عباسي، العمل الإرهابي.

المصدر: تاس

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