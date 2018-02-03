مقتل 11 جنديا باكستانيا بتفجير انتحاري شمالي البلاد

أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.

وقالت قناة " tv geo" الباكستانية، إن انتحاريا فجر نفسه في المنطقة الرياضية التابعة لقاعدة عسكرية. ونقلت القناة عن مسؤول أمني قوله إن التفجير وقع أثناء مباراة لكرة الطائرة حضرها مدنيون.

At least 11 security personnel martyred in Swat suicide attack: ISPR https://t.co/drRzOfXc9B — Geo English (@geonews_english) 3 февраля 2018 г.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تبنت حركة "طالبان باكستان الهجوم.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهيد خاقان عباسي، العمل الإرهابي.

المصدر: تاس