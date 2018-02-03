ترامب: وسائل الإعلام تتجاهل نجاحاتي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام، متهما إياها بتجاهل النجاحات التي حققها كرئيس للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على صفحته على "تويتر": "أعلنت خدمة البحث (راسموسن)، أن التقييم ارتفع إلى نسبة 49 %.. هذا مؤشر أفضل بكثير من ذلك الذي حصلت عليه عقب فوزي بالانتخابات الرئاسية، وأعلى من تقييم بعض (الأبقار المقدسة)".

Rasmussen just announced that my approval rating jumped to 49%, a far better number than I had in winning the Election, and higher than certain “sacred cows.” Other Trump polls are way up also. So why does the media refuse to write this? Oh well, someday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف الرئيس الأمريكي أن شعبيته تنمو بفضل دراسات أخرى أيضا، وقال: "لماذا لا تكتب وسائل الإعلام عن ذلك"؟

وبحسب الاستبيان الذي نشرته وكالة "راسموسن" للبحث الجمعة، فإن 49 % من المشاركين قيموا بشكل إيجابي جهود الرئيس الأمريكي، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن شعبية ترامب نمت عقب خطابه الذي ألقاه أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي، ولكن النسبة ذاتها بالمقابل تقيم أداءه سلبيا.

ويعتبر هذا التقييم الأعلى منذ السابع من مارس/آذار عام 2017.

المصدر: تاس