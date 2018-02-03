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ترامب: وسائل الإعلام تتجاهل نجاحاتي

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ترامب: وسائل الإعلام تتجاهل نجاحاتي
Reuters Yuri Gripas
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام، متهما إياها بتجاهل النجاحات التي حققها كرئيس للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على صفحته على "تويتر": "أعلنت خدمة البحث (راسموسن)، أن التقييم ارتفع إلى نسبة 49 %.. هذا مؤشر أفضل بكثير من ذلك الذي حصلت عليه عقب فوزي بالانتخابات الرئاسية، وأعلى من تقييم بعض (الأبقار المقدسة)".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن شعبيته تنمو بفضل دراسات أخرى أيضا، وقال: "لماذا لا تكتب وسائل الإعلام عن ذلك"؟

وبحسب الاستبيان الذي نشرته وكالة "راسموسن" للبحث الجمعة، فإن 49 % من المشاركين قيموا بشكل إيجابي جهود الرئيس الأمريكي، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن شعبية ترامب نمت عقب خطابه الذي ألقاه أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي، ولكن النسبة ذاتها بالمقابل تقيم أداءه سلبيا.

ويعتبر هذا التقييم الأعلى منذ السابع من مارس/آذار عام 2017.

المصدر: تاس

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