أردوغان عن عفرين: لم يبق إلا القليل!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن القوات التركية تواصل تقدمها في عملية "غصن الزيتون" نحو عفرين شمالي سوريا.

وقال أردوغان في خطاب أمام أنصاره في ولاية بيتليس: "بدأنا السيطرة على الجبال هناك، ونتقدم حاليا نحو عفرين.. لم يبق إلا القليل".

وأضاف أردوغان موجها كلامه لمقاتلي "بي- كا- كا" و"ي- ب- ك" و"ب- ي- د" قائلا: "قلنا لكم إن زعزعتم أمن شعبنا ستكون طائرات (إف- 16) فوق رؤوسكم، وستدمر مروحياتنا ومدفعيتنا ودباباتنا أوكاركم".

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وتجري تركيا حاليا عملية "غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمالي سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول + وكالات

أحمد باديان