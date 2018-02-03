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فتاة كردية تدمر دبابة مقاتلين موالين لتركيا

أخبار العالم العربي

فتاة كردية تدمر دبابة مقاتلين موالين لتركيا
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انتشر في شبكة الانترنت، شريط فيديو يظهر فتاة من قوات الدفاع الشعبي الكردية وهي تقوم بتدمير دبابة عن طريق استخدام صاروخ مضاد للدروع.

وذكر Al-Masdar News ، الذي نشر الفيديو اليوم، أن الدبابة المدمرة تعود لجماعة " أحرار الشام" الموالية لتركيا. وأشار إلى أن أحد المسلحين قتل نتيجة قنص الدبابة.

وفي يوم الجمعة حدث اصطدام مسلح في منطقة راجو بالقرب من عفرين بشمال سوريا، بين المقاتلين الأكراد ومسلحين موالين لتركيا، بهدف السيطرة على المنطقة. 

 

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

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