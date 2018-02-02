ناشط صربي للسفير الأمريكي: "لقد قصفتموننا أيها القتلة"!

بث التلفزيون الرسمي الصربي مقاطع تظهر رئيس جمعية أهلية صربية وهو يقاطع محاضرة للسفير الأمريكي لدى بلغراد ويهتف بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وتثني على سياسات روسيا في العالم.

وبينما كان السفير الأمريكي كايل سكوت، يلقي محاضرة في جامعة بمدينة "نيش" الصربية تحت عنوان "الفهم الخاطئ لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في صربيا"، شرع الناشط الصربي بإلقاء منشورات من شرفة داخل القاعة التي استُضيف فيها الدبلوماسي الأمريكي، وصرخ بأعلى صوته بعبارات: "لا للناتو"، "الديمقراطية الأمريكية لا تلزمنا"، "لقد قصفتموننا أيها القتلة"! "كوسوفو لصربيا، والقرم لروسيا".

وكان من ضمن المنشورات التي تطايرت من أيدي الناشط الصربي صورا للرئيس فلاديمير بوتين، وأوراق كتب عليها عبارات تطالب بنشر قواعد عسكرية روسية على الأراضي الصربية.

المصدر: تاس

علي الراجح