واشنطن وكييف تبحثان صفقة صواريخ مضادة للدبابات

وصل وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي جيمس ماتيس، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الوزير بولتوراك والوفد العسكري المرافق له سيناقشون مع المسؤولين الأمريكيين في إطار الزيارة قضايا دفاعية تهم الجانبين الأمريكي والأوكراني، وسيحضر المباحثات من الجانب الأمريكي بالإضافة لـ ماتيس، قادة عسكريون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالإضافة لضباط من مجموعة التنفيذ الاستراتيجي التابعة للكلية الحربية الوطنية الأمريكية.

كما أشارت المعطيات إلى أن برنامج عمل الوفد العسكري الأوكراني يشمل لقاء عمل مع متطوعين أوكرانيين يقيمون في الولايات المتحدة ويقدمون المساعدة للجيش الأوكراني.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وافقت العام الماضي على خطة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات موجهة عن بعد، و35 منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من طراز "Javelin".

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بأن كييف تعول على استلام هذه الصفقة من الأسلحة الأمريكية قبل نهاية العام الحالي 2018.

من جانبها أعربت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، عن قلقها إزاء الخطة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ "Javelin".

المصدر: نوفوستي

علي الراجح