انتحار ابن كاسترو عن عمر يناهز الـ68

أفادت صحيفة "غرانما" الكوبية، اليوم الجمعة، بأن الابن الأكبر لزعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، قضى "منتحرا" عن عمر ناهز الـ68 عاما.

ونقلت الصحيفة الكوبية عن التلفزيون المحلي أن "الدكتور فيدل أنخيل كاسترو دياز بآلارت، الذي كان يخضغ منذ عدة أشهر لإشراف مجموعة من الأطباء بسبب الاكتئاب الحاد الذي يعاني منه، انتحر أمس الخميس في الأول من فبراير/شباط" الجاري.

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وبحسب الصحيفة فإن أنخيل كاسترو كان يبلغ من العمر 68 عاما، وعولج من الاكتئاب في المستشفى لفترة طويلة، إلا أن ذلك لم يساعده كثيرا.

المصدر: تاس

احمد باديان