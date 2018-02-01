إدانة بريطاني دهس مسلمين أمام مسجد شمالي لندن

أدانت محكمة بريطانية منفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد شمالي لندن، بتهم ارتكاب جريمة قتل متعمد ومحاولة قتل.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهم دارين أوزبورن (48 عاما) انتهج كراهية المسلمين بسبب مشاهدته مسلسلا تلفزيونيا يحكي قصة استغلال جنسي للأطفال بعضهم بريطانيون من أصل باكستاني.

وأكدت المحكمة أن أوزبورن دهس بسيارته حشدا من المسلمين بعد خروجهم من مسجد أدوا فيه الصلاة، وكان يسعى لقتل أكبر من المصلين.

واعترف أوزبورن بأنه خطط أولا لاغتيال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، وعمدة لندن صادق خان، أثناء مشاركتهما في مسيرة بوسط لندن، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المسيرة وبعد ذلك توجه إلى المسجد ودهس حشدا من المصلين. ومن المقرر أن ينطق بالحكم في حق أوزبورن غدا الجمعة.

يذكر أن واقعة الدهس المتعمد التي نفذها أوزبورن بالقرب من مسجد شمال لندن في يونيو/حزيران عام 2016 أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف