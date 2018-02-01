النشيد الوطني الكندي "محايد جنسيا" بعد التعديل

وافق مجلس الشيوخ الكندي على مشروع قانون، في القراءة الثالثة، ينص على إدخال تعديلات في نص النشيد الوطني للبلاد ليصبح محايدا جنسيا.

وجاء في تغريدة نشرت على صفحة المجلس في تويتر، أن المبادر لتقديم الوثيقة، كان البرلماني موريل بيلانجر( من الحزب الليبرالي في كندا).

وأشار الموقع إلى أن مجلس العموم في البرلمان الكندي، كان قد وافق على مشروع القانون في عام 2016. ويأتي ذلك في نطاق الدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الذكور والإناث في كافة الأمور.

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وقالت التغريدة: "سيجعل مشروع القانون C-210 ، النسخة الانجليزية من النشيد الوطني محايدة جنسيا. وسيتم ذلك من خلال اتبدال كلمة "thy sons" أي "أبناء" بكلمة "of us" التي تعني "نحن".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين