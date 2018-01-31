جوارب رئيس الوزراء الكندي الملونة.. ماذا وراءها؟

أثارت الجوارب الملونة التي تعود على ارتدائها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الحيرة والدهشة، بل وتعرض له بعض الصحفيين بالنقد الجارح.

واشتهرت بشكل خاص جواربه المرقطة بالبط الأصفر والتي ظهرت في دافوس مؤخرا، إلا أن السخرية والنقد الجارح ووصفها بغير المناسبة وغير المتطابقة وبالغريبة تلاشت كلها حين تبين ما وراءها.

سر ارتداء ترودو هذه الجوارب الملونة والمزركشة بشكل فاقع يعود إلى جانب إنساني، وذلك لأن رئيس الحكومة الكندية يشتري منتجات شركة تدعى "John’s Crazy Socks"، أسسها جون كونن، المصاب بمرض التوحد وسخرها لجمع التبرعات ومساعدة المصابين بإعاقات، وبذلك يدعم ترودو هذا المشروع الإنساني ويرتدي الجوارب الملونة والمرقطة.

المصدر: instagram

محمد الطاهر