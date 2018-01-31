ترامب يعين أمريكيا من أصل لبناني وزيرا للصحة

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحامي اللبناني الأصل أليكس عازار وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية في حفل داخل البيت الأبيض حضره أفراد عائلة عازار ونائب الرئيس وعدد من المسؤولين.

وأشاد ترامب بسجل عازار، وقال متفائلا: "سنشهد انخفاضا في أسعار الأدوية من الآن فصاعدا لأن أليكس خدم في الوزارة ويدرك جيدا طبيعة العمل فيها".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أليكس يعرف تماما تأثير السياسات الحكومية على المرضى وكمدير لكبرى شركات الأدوية العالمية فهو يأتي بخبرة القطاع الخاص، وسيطبق سياسات ستساعد الأمريكان في تلقي خدمات صحية عالية الجودة.

وقام نائب الرئيس الأمريكي بنس بإجراء مراسيم حلف اليمين الدستورية، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيين عازار.

من جهته، قال عازار في كلمة أمام ترامب إنه كمهاجر من لبنان يتطلع للعمل في خدمة الحكومة، وتطبيق سياسات الرئيس وعلى رأس الأولويات إجبار شركات الأدوية على تخفيض الأسعار إلى جانب محاربة أزمة الإدمان.

وكان ترامب قد اختار اللبناني أليكس عازار، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال المستحضرات الصيدلانية وكبير المسؤولين الصحيين خلال إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وزيرا جديدا للصحة.

ونشر ترامب في 17 نوفمبر تغريدة على تويتر قال فيها: "سعيد لإعلان، ترشيح أليكس عازار ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية.. سيكون نجما لرعاية صحية أفضل وأسعار عقاقير أقل".

Happy to announce, I am nominating Alex Azar to be the next HHS Secretary. He will be a star for better healthcare and lower drug prices! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2017 г.

وبهذا التعيين يكون أليكس عازار أول أمريكي من أصول عربية، يعين وزيرا في إدارة الرئيس ترامب، والثاني بعد مساعدة مستشار الأمن القومي دينا بول المصرية الأصل والتي تركت وظيفتها، لكن منصبها لم يكن برتبة وزير.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي