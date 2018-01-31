الكرملين: لا نملك معلومات عن غارات جوية في إدلب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يملك معلومات حول غارات جوية على محافظة إدلب السورية الأحد المنصرم.

ورفض بيسكوف أثناء مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تتحمل المسؤولية عن الغارات، التعليق على هذه المعلومات، مشيرا إلى أنه ليس مقتنعا بمصداقيتها.

وكان نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" والذي يتخذ من كوفنتري البريطانية مقرا له قد أعلن الأحد المنصرم عن سقوط 17 قتيلا جراء غارات سلاح الجو السوري والروسي على بلدات سراقب ومعرة النعمان وكفرنبل والشيخ مصطفى في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف