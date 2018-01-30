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تركيا تعتقل 11 طبيبا لانتقادهم العملية العسكرية في عفرين

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تركيا تعتقل 11 طبيبا لانتقادهم العملية العسكرية في عفرين
Globallookpress Mustafa Kaya
صورة من الأرشيف
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أمر الادعاء التركي باعتقال 11 عضوا في نقابة الأطباء على خلفية معارضة النقابة للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وأكد الادعاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة في أنقرة بدأت منذ الصباح بإجراءات قانونية بحق أعضاء النقابة، حيث تجري عمليات بحث واعتقال في ثمانية أقاليم.

وذكر النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي شاكر، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اعتقال نقيب الأطباء راشد توكل وأعضاء آخرين في النقابة.

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ويأتي ذلك بعد أن دانت نقابة الأطباء العملية العسكرية في عفرين الأسبوع الماضي، وأطلقت دعوة "لا للحرب.. السلام فورا".

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقابة بالخيانة يوم الأحد الماضي، واصفا الأطباء بأنهم "خدام الإمبريالية".

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص لانتقادهم العملية في عفرين منذ انطلاقها. وتتهمهم أنقرة بـ "نشر الدعاية الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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