تركيا.. توقيف أكثر من 300 شخص لانتقاد العملية في عفرين

أعلنت السلطات التركية عن توقيف أكثر من 300 شخص يتهمون بـ "نشر الدعاية الإرهابية"، لانتقادهم العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين شمال سوريا.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف ما مجموعه 311 شخصا منذ 10 أيام لنشرهم تعليقات معادية للعملية التركية في عفرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين الموقوفين رجال سياسة وصحفيون ونشطاء.

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وكانت السلطات التركية قد حذرت في وقت سابق من التعبير عن المعارضة للعملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا. وأيدت غالبية القوى السياسية التركية العملية، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف