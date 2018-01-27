أردوغان: من يستهدفنا من سوريا سيدفع الثمن!

توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من سماهم بـ "الإرهابيين" بدفع ثمن استهداف تركيا من الأراضي السورية.

وقال أردوغان، وفي كلمة مقتضبة ألقاها في ولاية قوجه إيلي شمال غربي البلاد: "إنهم ستدفعون ثمن إطلاق قذائف الهاون على ولايات هطاي وكليس وشانلي أورفة".

وأضاف أردوغان: "دماء شهدائنا ليست رخيصة، وسنقتلع الإرهابيين من جذورهم داخل البلاد وخارجها".

وكانت تركيا قد أعلنت اليوم عن إصابة 3 مدنيين بجروح بينهم طفل جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحون أكراد من الأراضي السورية على مدينة ريحانلي في ولايتي هطاي وكليس.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان