المسؤول الثاني في الـ"FBI" يستقيل من منصبه

أعلن مصدر حكومي أمريكي، الاثنين، أن الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أندرو ماكابي، الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب، منذ أشهر استقال من منصبه.

وانتقد ترامب ومسؤولون جمهوريون ماكابي في الأشهر الأخيرة، اتهموه بالانحياز للديمقراطيين.

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وأفادت وكالة فرانس برس بأن استقالة ماكابي فورية، لكن اسمه سيبقى على سجل موظفي الشرطة الفدرالية حتى مارس 2018 لأسباب إدارية.

جدير بالذكر أن ترامب انتقد علنا وزير العدل جيف سيشنز لعدم إقالته أندرو ماكابي عندما كان مديرا مؤقتا.

ووجه دونالد ترامب اتهامات للرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، وقال إنه صديق للمدير السابق المقال من منصبه جيمس كومي، كما اتهم زوجة ماكابي بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسة ترامب السابقة في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي