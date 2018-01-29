ترامب: لا نريد التفاوض مع طالبان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تريد التفاوض مع حركة "طالبان"، لكنها تعتزم أن تنجز "ما ينبغي إنجازه" في أفغانستان.

وقال ترامب خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الأمن الدولي، تعليقا على هجمات "طالبان" في أفغانستان: "عندما ترون ما يقومون به والفظائع التي يرتكبونها، وقتلهم لشعبهم والنساء والأطفال... فذلك رهيب".

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وأضاف: "نحن لا نريد التفاوض مع طالبان.. نحن نعتزم إنجاز ما ينبغي علينا إنجازه، وما لم يستطع إنجازه أحد غيرنا، وسنكون قادرين على تحقيق ذلك".

هذا، وشهدت العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت الماضي تفجيرا أودى بحياة أكثر من 100 شخص وأسفر عن إصابة أكثر من 250 آخرين. وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف