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واشنطن توسع قائمتها للعقوبات على "طالبان" و"شبكة حقاني"

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واشنطن توسع قائمتها للعقوبات على
AP
مبنى وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 مواطنين أفغان وباكستانيين لصلتهم بحركة "طالبان" و"شبكة حقاني" بأفغانستان المصنفتين منظمتين إرهابيتين من قبل واشنطن.

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وبينت الوزارة في بيان صدر الخميس أن هؤلاء الأشخاص الستة "مرتبطون بطالبان وشبكة حقاني المتورطتين في الهجمات على قوات التحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان) أو تمويل هاتين الجماعتين الإرهابيتين".

وأكد ضرورة أن" تعمل الحكومة الباكستانية معنا لحرمان طالبان وشبكة حقاني من المأوى وضرب بنشاط محاولاتهما لجمع الأموال للأغراض الإرهابية". 

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا

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