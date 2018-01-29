سقوط قذيفة على هطاي التركية (صور)

أفادت وكالة "الأناضول" بأن مسلحي تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي ( ب ي د) المتمركزين في عفرين شمالي سوريا، أطلقوا قذيفة على منطقة ريحانلي في ولاية هطاي التركية.

وبحسب الوكالة التركية فإن القذيفة سقطت داخل مركز تجاري بشارع تيفون سوكمان، دون أن تسفر عن خسائر في الأرواح.

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وقالت الوكالة إنه وفور سقوط القذيفة، التي ألحقت أضرارا مادية بالمركز التجاري وبسيارة، أرسلت السلطات المحلية تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.

ومنذ الـ20 يناير 2018، يستمر الجيش التركي في عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" شمال غربي سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

المصدر: وكالة أنباء "الأناضول"

ياسين بوتيتي