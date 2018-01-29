حزب الشعب التركي يحذر أردوغان من التعامل مع الجيش السوري الحر

قال نائب رئيس مجموعة النواب من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في برلمان تركيا، أنجين ألتاي، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعاني من "داء البذاءة"، متمنيا له "بالشفاء العاجل".

وفي تصريحات للصحفيين أمام مدخل البرلمان، أدلى بها اليوم الاثنين، أوضح ألتاي أن "مرض البذاءة الذي أصيب به أردوغان" يكمن في تكلم الشخص بكلام فاحش ازدرائي أو غير مقبول عرفا بطريقة لا إرادية.

واعتبر المعارض التركي أن تركيا تمر بمشهد خطير لأن تصريحات وأفعال أردوغان في الآونة الأخيرة تنذر بمشاكل كبيرة من حيث الوحدة القومية.

إقرأ المزيد

ولفت إلى أن "حزب الشعب الجمهوري" يتحدث منذ انطلاق العملية التركية في عفرين عن الوحدة والأمن القوميين وتأمين الحدود من شتى التهديدات الإرهابية والدعاء للجيش التركي، وأضاف أن هذه التصريحات أزعجت أردوغان وأغضبته.

كما قال ألتاي: "حتى رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، أثار استياء أردوغان، من خلال حديثه عن توحيد عملية عفرين للمعارضة والسلطة.

وأشار ألتاي أيضا إلى أن أعضاء "حزب الشعب الجمهوري" قدموا تحذيرات "صادقة" للسلطات بشأن "الجيش السوري الحر"، حيث أوضح أن قواته تضم في آن واحد محبين لسوريا وتركمان وأيضا عناصر من تنظيم "القاعدة"، مؤكدا أن تحذيراتهم للحكومة حول هذا الأمر كانت بناءة، غير أنها أثارت غضب أردوغان.

كما أوضح المعارض التركي أن الهدف من هذه التحذيرات يكمن في تجنب تكرار أخطاء الماضي.

يذكر أن أردوغان قد وجه خلال الأيام الماضية انتقادات إلى ألتاي لوصفه "الجيش السوري الحر" بالقوة التي تتألف غالبيتها من الفصائل "الجهادية" التابعة لتنظيم "القاعدة"، وقال الرئيس، في إشارة إلى المعارض التركي: "هناك بعض منعدمي الأخلاق الذين لا يعرفون أنفسهم. أفراد الجيش السوري الحر الذين تصفهم بالإرهابيين يقضون برفقة جنودنا على الإرهابيين الذين احتضنتهم بينما أنت تستلقي على سريرك الدافئ".

المصدر: الزمان + وسائل إعلام تركية

رفعت سليمان