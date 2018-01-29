ترامب: أتناول طعاما صحيا من يد أرقى الطهاة في العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه عبقري متزن ويتناول طعاما جيدا.

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وردا على سؤال لمحطة "آي.تي.في" التلفزيونية البريطانية، بشأن صحته وبعض الآراء التي تقول إنه مختل عقليا، وغير لائق جسديا، أكد ترامب أنه إنسان متزن ويتناول الطعام الجيد.

وقال: "أتناول الطعام الصحي من بعض أرقى الطهاة في العالم، وأتناول في بعض الأحيان شطائر البرغر وأشرب المياه الغازية. أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جدا".

وأجرى الرئيس الأمريكي مؤخرا مجموعة من الاختبارات الطبية في مركز والتر ريد في ميريلاند، وكان بين الفريق الطبي روي جاكسون الذي يشغل منصب طبيب الرئيس الأمريكي.

وأكد جاكسون أن صحة ترامب، البالغ من العمر 71 عاما، ممتازة بعد ظهور نتائج الفحوصات، فيما يتعجب الأطباء من تمتعه بهذه الصحة، خاصة أنه يتناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة، ولا يمارس الرياضة إلا قليلا، ويعاني من زيادة في الوزن.

المصدر: وكالات

رُبى آغا