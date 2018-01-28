إيران تنشر عناصر من الجيش لمساعدة المواطنين في مواجهة أزمة الثلوج

أعلن رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري عن استعداد الجيش لمساعدة سلطات البلاد في مواجهة الأزمة الناجمة عن هطول الثلوج الغزيرة في طهران وعدة محافظات إيرانية.

وذكر باقري اليوم الأحد في بيان له أن جميع القوات المسلحة أُبلغت بالإسراع في مساعدة قوات الإغاثة بغية فتح الطرقات لاحتواء الأزمة التي أسفرت عن انسداد الطرق الرئيسية في العاصمة وغيرها من المناطق، حسب وكالة "مهر".

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وأكد رئيس هيئة الأركان الإيراني أن القوات العسكرية والأمنية في حالة تأهب وعلى أتمّ الاستعداد لتقديم جميع إمكانياتها اللوجستية وتوظيف كافة قواتها البشرية من أجل مساندة الحكومة في احتواء الأزمة.

وتسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة في 18 محافظة إيرانية بإغلاق العديد من الطرق في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى إغلاق مطاري الإمام الخميني ومهرآباد حتى إشعار آخر.

وأعلن المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران بهنام سعيدي في حديث لوكالة "فارس" أن خدمات الإغاثة قُدمت لـ 25 ألف شخص، كما جهّزت أماكن إيواء لـ 6600 آخرين بصورة طارئة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف