شاهد.. شلل تام في طهران ومواطنون عالقون!

غطت الثلوج، اليوم الأحد، طهران وعشرات المدن الإيرانية وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى العشرين تحت الصفر خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أشهر من شح الأمطار.

وأظهرت صور متداولة، الثلوج وهي تغطي مطار طهران الدولي، فيما أجبرت الحالة الجوية السيئة الطائرة التي كانت تقل النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، على العودة إلى مدينة شيراز، لعدم تمكنها من الهبوط في مطار مهرآباد الداخلي.

وتسببت العاصفة الثلجية بإغلاق الطريق الرابط بين طهران وقم، فيما علق المئات من الأشخاص بسبب كثافة الثلوج في الطرقات، وضعف الإمكانيات. وحذرت الأرصاد الجوية قبل أيام من انخفاض حاد في درجات الحرارة، وحدوث فيضانات، لكنها لم تحذر من وقوع عاصفة ثلجية.

هذا ودعت قوات الدفاع المدني المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة، لحين تحسن الطقس.

المصدر: RT