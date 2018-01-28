البحرية التركية تمنع وزير الدفاع اليوناني من الوصول إلى جزر كارداك

منعت قوات خفر السواحل التركي، اليوم الأحد، وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، على زورق عسكري من تفقد جزر "كارداك" الصخرية التركية المتنازع عليها في بحر إيجه.

وقالت الداخلية التركية، في بيان، إن كامينوس أراد الاقتراب من منطقة "كارداك" لوضع إكليل من الزهور، لكن قوات خفر السواحل التركي منعته من ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد اليوناني غادر المياه الإقليمية التركية بعد التحذيرات، دون حدوث أي احتكاك.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تعليقا على الحادثة: "قيادة خفر السواحل أدّت المهام الملقاة على عاتقها".

وأعلنت رئاسة الأركان التركية أن قواتها البحرية وفرق خفر السواحل التركي، أحبطت محاولة دخول سفينة يونانية، إلى منطقة جزر "كارداك" الصخرية التركية في بحر إيجه.

وقالت الأركان التركية، في بيان، إن سفينة "نيكيفوروس" والزورق (LS-70) التابعين للبحرية وخفر السواحل اليونانيين، حاولا دخول منطقة "كارداك"، ظهر الأحد، مضيفة أن عناصر القوات البحرية وخفر السواحل التركيين أحبطا المحاولة المذكورة.

وشدّدت الدفاع التركية على أن القوات المسلحة التركية تواصل حماية حقوق ومصالح تركيا وشعبها بعزيمة وإصرار، في إطار القانون والاتفاقيات الدولية.

يشار إلى أنه في الـ25 ديسمبر 1996، رست سفينة تركية تحمل اسم "فيغن أقات" على "كارداك" التي تبعد 3.8 أميال بحرية من شواطئ مدينة "بودروم" التركية.

وادّعت اليونان حينها أن السفينة رست في مياهها الإقليمية، غير أن تركيا رفضت ذلك وأكدت أن الجزيرة تعود لها.

المصدر: "ديلي صباح" التركية + الأناضول

ياسين بوتيتي