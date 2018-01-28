عقب التفجير الدموي في كابل.. واشنطن تدعو للحسم ضد حركة طالبان وداعميها

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ريكس تيلرسون، الهجوم الإرهابي في كابول، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير حاسمة ضد طالبان وداعميها.

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وقال ترامب أمس السبت 27 يناير/كانون الثاني في بيان: " أدين الهجوم الإرهابي الدنيء، الذي أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات من الأبرياء، الولايات المتحدة ملتزمة بأمن أفغانستان، خالية من الإرهابيين، الذين يهددون الأمريكيين، وحلفاءنا وجميع أولئك، الذين لا يشاركونهم أيديولوجيتهم المنحرفة".

واعتبر ترامب، أن "قسوة طالبان يجب ألا تسود"، كما دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طالبان وأولئك الذين يدعمونهم".

كما أدان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم السبت، الهجوم الإرهابي في كابول ودعا المجتمع الدولي إلى إنهاء أعمال العنف التي تقوم بها حركة طالبان.

واعتبر تيلرسون أن العمل الإرهابي في كابول كان مروعا، مؤكدا أن بلاده "تدينه بكل جدّية وبأشد العبارات".

ولقى يوم السبت 95 شخصا مصرعهم وأصيب 158 في انفجار إرهابي بسيارة إسعاف في الجزء الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية، في حي فازير أكبر خان، حيث توجد عدة سفارات أجنبية ومبان حكومية هامة.

وتبنت حركة طالبان الراديكالية الإسلامية المسؤولية عن هذا الهجوم، الذي تضررت من جرائه عشرات المباني فضلا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس