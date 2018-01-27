63 قتيلا وأكثر من 150 جريحا جراء تفجير وسط كابل

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن 63 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 151 آخرون جراء تفجير دوى اليوم السبت وسط العاصمة كابل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الوزارة قوله إن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مضيفة أن الهجوم وقع في منطقة تنتشر فيها السفارات الأجنبية والمباني الحكومية، بما في ذلك مقر مجلس السلم الأعلى.

وأفادت قناة "تولو نيوز" الأفغانية بأن التفجير وقع أمام المقر القديم لوزارة الداخلية، ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة نصرت الله رحيمي توضيحه أن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة إسعاف وتم تفجيرها بعد عبورها أول حاجز أمني في المنطقة.

ونقلت القناة عن مسؤولين في مستشفى الطوارئ في العاصمة أنه مكتظ بالجرحى لا يمكنه قبول مزيد من المصابين.

Ambulances stream in through the Emergency Hospital entrance gate in #Kabul as they transfer the wounded to the facility following Saturday’s deadly bombing #Afghanistanpic.twitter.com/93SaZAaLA7 — TOLOnews (@TOLOnews) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير، بعد أسبوع من هجومها على فندق "إنترناشينال" في كابل والذي أودى بأرواح أكثر من 20 شخصا.

المصدر: رويترز + تولو نيوز

نادر عبد الرؤوف