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بلجيكا تسلم فرنسا مشتبها بضلوعه في هجوم باريس

أخبار العالم

بلجيكا تسلم فرنسا مشتبها بضلوعه في هجوم باريس
Globallookpress Eric Lalmand
صورة من الأرشيف
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سلمت بلجيكا للسلطات الفرنسية متطرفا يشتبه بتقديمه المساعدة لمنفذي الهجوم الإرهابي في باريس نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وجاء في بيان للنيابة العامة البلجيكية، اليوم الجمعة، أنه في إطار التحقيقات في الهجومين الإرهابيين في باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وبقطار "تاليس" يوم 21 أغسطس/آب عام 2015، تم تسليم محمد ب. إلى السلطات الفرنسية اليوم".

ويدور الحديث عن المدعو محمد بقالي، المواطن البلجيكي من مواليد عام 1987، الذي استأجر شقتين في بروكسل استخدمهما الإرهابيون، وتم في إحداهما تجهيز الأحزمة الناسفة التي فجرها الإرهابيون أثناء هجوم باريس.

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وقررت بلجيكا تسليمه إلى فرنسا في يونيو/حزيران 2016.

يذكر، أن الهجوم الإرهابي في باريس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الذي نفذته جماعة موالية لـ "داعش" في مناطق متفرقة من العاصمة الفرنسية، أسفر عن مقتل نحو 130 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

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