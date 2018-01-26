القضاء البريطاني: لا قرار بخصوص أسانج اليوم بل في 6 فبراير

أعلن القضاء البريطاني أن القرار بشأن إسقاط مذكرة الاعتقال بحق مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من عدمه لم يصدر اليوم الجمعة، رغم توقعات وسائل إعلام بذلك.

وحددت القاضية إيما أربوثنوت في محكمة وستمنستر الجزئية السادس من فبراير/شباط المقبل موعدا لصدور قرار نهائي بهذا الشأن، حسب وكالة "رويترز"

وسبق أن طلب مؤسس "ويكيليكس" من المحكمة البريطانية رفع قرار القبض عليه بعد مرور خمسة أعوام على لجوئه إلى مقر السفارة الإكوادورية في لندن، وكان من المتوقع أن يصدر قرار في الموضوع اليوم.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف