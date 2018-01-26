حريق مأساوي في كوريا الجنوبية يودي بحياة أكثر من 40 مسنا

لقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 79 آخرين جراء حريق شب الجمعة في مستشفى سيجونغ لرعاية المسنين بمدينة ميليانغ بكوريا الجنوبية، وفقا لمسؤول محلي في إدارة الإطفاء ووسائل إعلام.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أجلى رجال الإطفاء قرابة 200 شخص من مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وتقع مدينة ميليانغ على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سيئول.

وجاء الحريق بعد شهر واحد من حريق مماثل أودى بحياة 29 شخصا في مبنى من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عقد اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه لمناقشة سبل معالجة الحريق المأساوي.

ويشتبه بأن الحريق اندلع في غضون الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي، في غرفة الطوارئ في الطابق الأول من المبنى الرئيسي لمستشفى سيجونغ للرعاية الصحية واستمر لمدة ساعة و40 دقيقة.

المصدر: رويترز + يونهاب