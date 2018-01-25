مادورو يعلن رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثانية

وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسميا يوم الأربعاء، على ترشيحه لولاية رئاسية جديدة، على الرغم من مطالبة المعارضة بتقديم استقالته حتى قبل إكمال ولايته الحالية.

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وقال مادورو فى اجتماع مع عمال قطاع النقل: "أقول لكم، يا إخوة وأخوات، إنني موافق على ترشيحي للرئاسة للفترة 2019 - 2025 وأقسم لكم أنني سوف أكون مرشحا من قبل الطبقة العاملة الفنزويلية".

وكان مادورو قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، استعداده لإعادة ترشيح نفسه من جديد للانتخابات القادمة في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إذا ما صدّق على ذلك ممثلو الحزب الاشتراكي المتحد الحاكم وحلفاؤهم وقطاع الشباب.

وتولى مادورو، الذي شغل منصب نائب الرئيس في حكومة الراحل هوغو تشافيز، منصبه كرئيس للبلاد في مارس/آذار 2013 بعد وفاة الأخير بمرض السرطان.

وفي أبريل / نيسان من العام ذاته، فاز مادورو في الانتخابات الرئاسية، على مرشح المعارضة إنريك كابريلس.

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وأعلن مادورو أمس الأربعاء أن اسم مرشح الحكومة الحالية لرئاسة البلاد في الانتخابات القادمة، سيتم تحديده يوم 4 فبراير/شباط المقبل في "مؤتمر الوطن العظيم".

وقررت الجمعية الوطنية التأسيسية لفنزويلا، إجراء انتخابات رئاسية قبل 30 أبريل/نيسان المقبل وليس في نهاية العام كما كان مقررا سابقا. ويجب أن تحال هذه المبادرة الآن إلى المجلس الوطني للانتخابات، الذي ينظم الانتخابات في البلاد.

المصدر: نوفوستي