المعارضة الفنزويلية ستخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد

تعهدت المعارضة الفنزويلية، المنقسمة حيال الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مواجهة الحكومة الاشتراكية للرئيس الفنزويلي، بتقديم مرشح أوحد للانتخابات الرئاسية في 2018.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدره تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، ائتلاف المعارضة: "نحن نتعهد بتعزيز وحدتنا (...) والشروع في اختيار مرشح أوحد".

ولم يحدد تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، الذي مني بالهزيمة تلو الأخرى في الانتخابات المحلية والبلدية، الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار المنافس المستقبلي لمادورو.

وكان النائب المعارض لويس فلوريدو أعلن قبل بضعة أيام أن الأحزاب الرئيسية ستبدأ بإجراء انتخابات تمهيدية.

ومن المقرر أن تُستأنف في جمهورية الدومينيكان في 11 يناير/كانون الثاني الاجتماعات بين مكونات المعارضة والحكومة سعيا لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها فنزويلا.

وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا في أواخر 2016 عملية تفاوض مهد لها الفاتيكان لكنها أخفقت لأن الطرفين تبادلا الاتهامات بالتنصل من الالتزامات.

وفيما يتعهد تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية بمتابعة "استكشاف سبل التفاوض بدعم دولي"، تعتبر فصائل في المعارضة هذه المحادثات بمثابة "خيانة" لا سيما بعد تظاهرات ربيع 2017 التي أسفرت عن مقتل 125 شخصا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلا أن محللين لا يستبعدون تقريب موعدها إلى الربع الأول من العام المقبل.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا