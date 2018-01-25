مقتل 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان شمال إيطاليا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح بالغة جراء انحراف قطار ركاب عن مساره اليوم الخميس قرب مدينة ميلانو شمال إيطاليا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة الطوارئ المحلية تأكيده أن من ثلاثة إلى خمسة مواطنين راحوا ضحية الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة بيوتيلو ليميتو الواقعة على بعد 40 كم عن ميلانو، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع.

من جانبها، أفادت صحيفة "لا ستامبا" بأن 10 مواطنين تعرضوا لجروح بالغة، ونقل نحو 100 شخص إلى المستشفيات، إثر خروج القطار المؤلف من 8 عربات عن القضبان، مما أدى إلى انقلاب عربتين فيه، ولم يحدد سبب الحادث لحد الآن.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف